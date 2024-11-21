晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台南Josh傻眼！遭記者嗆「體育圈沒這種人」 嘆不知為何惹到人

台南Josh遭一名體育記者嗆「體育圈沒這種人」。（翻攝自臉書）台南Josh遭一名體育記者嗆「體育圈沒這種人」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕棒球網紅「台南Josh」憑藉分析MLB、美國職棒以及中華職棒而聞名，沒想到1名記者在世界12強棒球賽時，透過個人IG限時動態暗指體育圈沒「Josh」這個人，而本尊「台南Josh」聞訊後感到莫名其妙，傻眼表示自己永遠都不知道是怎麼惹到人的，還自嘲自己比較偏「離婚圈」。

一名體育線記者在限時動態中放上「台南Josh」的照片，並寫下：「昨天有人問我說體育圈有人有他的電話嗎？」照片可見該記者回應對方：「誰說他是體育圈？我們圈子裡沒有這種人。」此言論等同否認「台南Josh」存在於體育圈的事實。

一名體育線記者發文暗諷台南Josh不存在於體育圈。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）一名體育線記者發文暗諷台南Josh不存在於體育圈。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

對此，「台南Josh」在得知此事後感到傻眼，並於Threads無奈回應：「我永遠都不知道我是怎麼惹到人的，等登機也有事。」他表明無意進入體育圈，對於相關評論感到莫名其妙，不過他也幽默自嘲：「我比較偏離婚圈或原子力顯微鏡圈的吧！」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中