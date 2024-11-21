台南Josh傻眼！遭記者嗆「體育圈沒這種人」 嘆不知為何惹到人

台南Josh遭一名體育記者嗆「體育圈沒這種人」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕棒球網紅「台南Josh」憑藉分析MLB、美國職棒以及中華職棒而聞名，沒想到1名記者在世界12強棒球賽時，透過個人IG限時動態暗指體育圈沒「Josh」這個人，而本尊「台南Josh」聞訊後感到莫名其妙，傻眼表示自己永遠都不知道是怎麼惹到人的，還自嘲自己比較偏「離婚圈」。

一名體育線記者在限時動態中放上「台南Josh」的照片，並寫下：「昨天有人問我說體育圈有人有他的電話嗎？」照片可見該記者回應對方：「誰說他是體育圈？我們圈子裡沒有這種人。」此言論等同否認「台南Josh」存在於體育圈的事實。

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一名體育線記者發文暗諷台南Josh不存在於體育圈。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

對此，「台南Josh」在得知此事後感到傻眼，並於Threads無奈回應：「我永遠都不知道我是怎麼惹到人的，等登機也有事。」他表明無意進入體育圈，對於相關評論感到莫名其妙，不過他也幽默自嘲：「我比較偏離婚圈或原子力顯微鏡圈的吧！」

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