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娛樂 最新消息

余天淚崩！余苑綺生前抱病替陳鑒求情 託夢致歉：爸爸對不起

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，余天日前上三立節目《話時代人物》透露在余苑綺在世時，就知道女婿「Gary」陳鑒外遇。他憶起當時余苑綺處於彌留狀態，仍替男方求情，「爸爸，你不要再怪陳鑒」，語至激動處，余天忍不住落下男兒淚，看得令人鼻酸。

余苑綺過世，李亞萍（右）搥胸痛哭，余天也跟著掉眼淚。（資料照，記者陳奕全攝）余苑綺過世，李亞萍（右）搥胸痛哭，余天也跟著掉眼淚。（資料照，記者陳奕全攝）

余天日前接受《話時代人物》的訪問時表示，在余苑綺在世時，就知道陳鑒外頭有女人，「要不然怎麼可能每天都是11點過後還不回來，對不對，超過12點，有時候整晚沒有回來，問他去哪裡說去按摩」，他也感嘆，「我這個女兒可憐，自己挑的，自己選的也沒辦法」。

主持人詢問余天，余苑綺要離開時，有留下什麼遺言？余天憶起當年，他說，女兒和女婿的感情到後來沒有很好，但陷入彌留狀態的余苑綺，仍是一直替陳鑒說好話，「她說爸你不要怪他，好好疼他」，此言讓余天相當心疼。

余天哽咽說，「我的女兒嫁給他（陳鑒），沒有享受過任何一天，直到她要離開前的四、五個月，才回到家裡告訴我們發生什麼事」。此外，余天指出，每次叫陳鑒來家裡，不知是否理虧，他都不敢來，如果他來「我一定打死他的，依照我的個性，我一定抓狂」。

余天受訪時，忍不住落下男兒淚。（翻攝自YT）余天受訪時，忍不住落下男兒淚。（翻攝自YT）

余天分享，在余苑綺離開後，全家人都有夢到她，而自己則是在女兒走的那陣子，幾乎每天都會夢到，其中有次「我夢到她哭著說，『爸爸，我很不甘願』，我問她為什麼不甘願，她說『爸爸我就是不甘願』」；另一次是余天夢到余苑綺不斷道歉，「爸爸，對不起」。回憶起這段往事，讓余天忍不住落下男兒淚，白髮人送黑髮人錐心之骨的痛，令人看得相當不捨。

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