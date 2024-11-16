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太出戲！趙露思《珠簾》坐牢「囚服收腰、大波浪髮型」被罵翻

趙露思在劇中的坐牢造型引起討論。（翻攝自臉書）趙露思在劇中的坐牢造型引起討論。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思主演古裝劇《珠簾玉幕》開播後就引起討論，然而在趙露思被收押入獄的劇情中，被眼尖網友揪出囚服有收腰設計，質疑根本不符合史實，更直批她拍戲只為造型好看，對此，造型師也跳出來回應了。

趙露思身穿的囚服有收腰設計，遭質疑不符合史實。（翻攝自微博）趙露思身穿的囚服有收腰設計，遭質疑不符合史實。（翻攝自微博）

在《珠簾玉幕》近期播出的內容中，趙露思所飾演的角色因故入獄，而她在劇中穿的白色囚服卻被網友發現有收腰設計，讓她纖細的腰身一覽無遺，並且一頭及腰長髮還相當整齊，頂著浪漫的大波浪捲髮，遭網友諷刺該劇為了美感而忽略歷史的真實性，完全不符合劇情發展和意境。

隨著罵聲不斷，《珠簾玉幕》的造型師也特地發文澄清，指出「蘇幕遮（趙露思所飾演的角色）並沒有被定罪，只是因為有嫌疑被收押。此為圓領中衣，非囚服。感謝諸位關注《珠簾玉幕》。」同時也有網友曬出另一名男演員身穿同一件衣服的劇照，表示服裝同樣都是綁帶設計，「只是男生的沒綁緊而已」，並非為了凸顯趙露思身材，幫劇組和趙露思發聲。

有網友曬出劇中男演員身穿同件服裝的畫面，替劇組和趙露思說話。（翻攝自微博）有網友曬出劇中男演員身穿同件服裝的畫面，替劇組和趙露思說話。（翻攝自微博）

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