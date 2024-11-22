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周杰倫就在身旁！天王現蹤小孩學校運動會「竟沒人認出」

周杰倫台北大巨蛋演唱會在即，仍心繫家庭參與孩子的學校運動會。（組合照，杰威爾提供、翻攝自微博）周杰倫台北大巨蛋演唱會在即，仍心繫家庭參與孩子的學校運動會。（組合照，杰威爾提供、翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫下月將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，門票皆以秒殺速度售罄，場場座無虛席，許多粉絲因搶不到票紛紛哀嚎，甚至逗趣發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會。」演唱會在即，周杰倫仍以家庭為重心，近日更現身參與小孩的學校運動會，不過卻沒有任何人認出天王就在身旁。

周杰倫現身澳洲墨爾本一所學校被目擊。（翻攝自微博）周杰倫現身澳洲墨爾本一所學校被目擊。（翻攝自微博）

周杰倫近日被目擊在澳洲墨爾本一所學校參加小孩的運動會，照片可見他身穿大地色帽T、印花深色長褲、戴上鴨舌帽，與平常在私下的穿搭並無差異，而他站在草地上眺望遠方，看似在為小孩參加比賽而加油，不過身旁卻不見愛妻昆凌，當下所有人的目光都直視前方，完全沒發現天王就在現場。

周杰倫「嘉年華」巡演台北站門票啟售後，死忠鐵粉摩拳擦掌以20分鐘將多達15萬張門票搶購一空，爾後釋出的視線遮蔽區及少量一般區票券，也在不到一分鐘火速秒殺，讓大批歌迷更是哀鴻遍野。如今，周杰倫現身校園卻沒被發現，也讓許多網友狂喊：「有夠羨慕！」、「天王的票這麼難搶，在身旁竟然還沒發現？」、「我也好想巧遇周杰倫...」

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