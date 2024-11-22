金馬61》中國導演《漂亮朋友》開胡！耿軍喊話：入圍就能上映

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮將在明天（22日）舉行，中國電影《漂亮朋友》不但入圍8項，現在還獲得觀眾票選獎，由於該片未能抽到「大陸地區電影片配額」，《漂亮朋友》只有在金馬得獎才能在台灣上映，讓導演耿軍更加希望能夠獲獎，「電影跟體育精神上是一樣的，是自由的，希望再打開一點。」

最佳導演入圍者包括《從今以後》香港導演楊曜愷、《默視錄》新加坡導演楊修華、《鬼才之道》台灣導演徐漢強及《漂亮朋友》中國導演耿軍，《一部未完成的電影》中國導演婁燁今天並未出席受訪。

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《漂亮朋友》耿軍（左）、徐剛開心獲得觀眾票選獎。（記者胡舜翔攝）

楊修華表示，前一部作品也來到今天，這次帶著《默視錄》就像「回家了」，也很開心越來越多東南亞電影的作品被看到；徐漢強則是提到《鬼才之道》上映至今要快要半年，能夠拿到金馬評審的肯定非常感激，感謝工作人員、演員的付出，且全力相信身為導演的他，不過電影大獲好評，他卻強調沒有改變「不當導演」的想法，「現階段想要休息，幫別人看案子啊，幫別人剪預告，退居幕後比較舒服。」

香港導演楊曜愷帶來同志電影《從今以後》，聽到台灣觀眾的各種反饋很開心，尤其是台灣可容許同志婚姻，放映之後讓台灣觀眾都非常感動，這對他來說是個很大的鼓勵。中國導演耿軍則是在昨天的放映忍不住哽咽，他表示：「電影真正跟觀眾見面，是電影真正完整的一刻。」

最佳導演入圍者楊曜愷（左起）、楊修平、徐漢強、耿軍。（記者胡舜翔攝）

費比西獎獲獎作品是邱陽執導的《空房間的女人》，評審認為，《空房間裡的女人》塑造了在既有亞洲女性形象之外的可能，呈現女性於各種惡劣形勢下的自覺與決斷。從高度完成的形式美學中，得見導演內在創作動機的強度與必要性。從具體空間框限的困鎖與逸離，到無形社會暴力的籠罩與掙脫，在編導與攝製皆完成了高度精巧的辯證，深具展望性。

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