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娛樂 電視

祖雄10個月大女兒首亮相！曝「16蹲」風險恐釀危機

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星祖雄去年與烏克蘭女星佳娜結婚，婚後生活相當甜蜜，兩人於今年1月迎接愛女「內內」誕生，祖雄正式升格為新手奶爸，近日錄製《聚焦2.0》時祖雄抱著剛滿10月大的女兒入鏡，愛女內內攝影棚首度亮相，呆萌可愛表情讓高文音直呼「超可愛！」

祖雄女兒內內攝影棚首度亮相，在爸爸懷裡相當安穩。（年代提供）祖雄女兒內內攝影棚首度亮相，在爸爸懷裡相當安穩。（年代提供）

祖雄分享度蜜月期間放縱自己大啖美食，2個月就胖了7公斤，腹肌也變得相當「團結」，直到老婆佳娜生產後才恢復規律健身生活，身為健身達人的他自創「腹肌黃金公式」，靠地中海飲食及間歇運動成功擺脫贅肉，不僅瘦回78公斤的結實身材、還找回六塊腹肌和人魚線，在大家的鼓舞下祖雄掀開上衣大方「炫腹」，令在場男性來賓都羨慕不已。

祖雄為成為健康管理專家考取近20張證照，他提及近期許多人拍影片挑戰16蹲，但蹲站動作錯誤恐傷膝蓋關節，祖雄提醒蹲下時膝蓋不可超腳指，且蹲下動作越慢越能訓練穩定度，他也現場示範如何正確操作捲腹運動、保護頸椎安全，骨科花世源醫師則提醒年長者，骨質流失情況下，再用錯誤姿勢出力就容易骨折受傷，其中髖骨骨折第一年死亡率高達2成，相當於中風或乳癌末期的死亡率，所以平時就該鍛練肌力保護骨骼健康。

祖雄自創「腹肌黃金公式」瘦下7公斤，現場大方「炫腹」展現身材。（年代提供）祖雄自創「腹肌黃金公式」瘦下7公斤，現場大方「炫腹」展現身材。（年代提供）

而這次錄影女兒內內特別登場，她在爸爸懷裡相當安穩，祖雄提及夫妻兩人國籍不同，會讓女兒從小就接觸中文、英文、俄文三種語言，可見未來語言能力不容小覷。

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