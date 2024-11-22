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小S戒酒1個月狀態曝光！「回春10歲」網狂讚：美翻了

小S自曝戒酒已經1個多月。（翻攝自IG）小S自曝戒酒已經1個多月。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣過往喜愛小酌的形象深植人心，不過她日前曬出一段大跳健身舞的影片，並透露自己已經戒酒1個多月，讓不少人難以相信，昨（21）她再度分享近照，絕美狀態讓網友狂讚「回春10歲」。

小S近來經常在家中熱舞健身。（翻攝自IG）小S近來經常在家中熱舞健身。（翻攝自IG）

小S日前曬出一段在家中與老師熱舞健身的影片，可見她身穿短版背心搭配紅色緊身褲，隨著音樂扭腰擺臀，她在文中寫下「跟酒精鬧翻後的第一支舞」，讓眾人相當吃驚，對於網友好奇詢問「真的鬧翻了嗎？回不去了嗎？」小S幽默回應「發現在一起太久，只有彼此傷害，也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死」，另外她也透露「已經冷戰一個多月了」，表示戒酒已經1個多月。

小S狀態絕佳。（翻攝自IG）小S狀態絕佳。（翻攝自IG）

小S昨日再度分享近況照，透露錄製《小姐不熙娣》時請大家喝咖啡、吃甜點，可見她穿著一身黑色緊身洋裝，手中拿著咖啡對鏡頭甜美微笑，明顯的V臉、尖下巴，以及凹凸有致的身材曲線，令網友紛紛讚嘆，「跟酒精鬧翻簡直大回春，最近幾集也沒有大舌頭了」、「熙娣最近回春好美，能不能保持久一點？」、「緊實到不行，美瘋」、「回春10歲，美翻了」。

☆飲酒過量，有害健康☆

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