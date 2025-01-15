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謝金燕兒子身世之謎被爆？利菁快嘴急道歉：以為有公開

沈玉琳、利菁錄製《后宮歐買尬》。（東森綜合提供）沈玉琳、利菁錄製《后宮歐買尬》。（東森綜合提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星鬼鬼日前宣布懷孕消息引起討論，利菁、沈玉琳錄製《后宮歐買尬》今（15）日媒體開棚，聽聞鬼鬼生子兩人皆送上祝福，沈玉琳贊同認為不一定要結婚才能有小孩，至於網上熱論的生父之謎他們皆表示不知道，利菁更脫口表示：「光謝金燕的（兒子父親）就猜很久了！」

相關新聞：鬼鬼未婚懷孕被酸「沒爸很可憐」！ 美女主播力挺：有愛跟溫暖才是家

歌手謝金燕和鬼鬼同樣未婚當媽，兒子及生父的身分至今仍保密到家，生父身分也綜說紛紜，利菁今受訪時突脫口表示「我知道是誰」，在講出3字人名後引起一陣驚呼，一旁的沈玉琳則沉默不接話，利菁隨即為自己的快嘴道歉，稱自己是看新聞得知的：「我以為有公開」，而沈玉琳則再三強調自己不知道，事實上，有關謝金燕兒子的生父曾一度傳出是圈內人，不過消息一直未被證實，沈玉琳則妙回：「如果只有一家寫就是假新聞，但我是真的不知道。」

而沈玉琳之前曾在節目上公開撩過鬼鬼，沈玉琳則笑回是劇情所需，他也開心祝福鬼鬼迎接新生命，也說現在女生都有自己的想法，誰說一定要結婚才能有小孩，提到他朋友有的也是喜歡小孩但不想要結婚。

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