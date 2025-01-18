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娛樂 最新消息

宋慧喬認了！ 離婚宋仲基後曾陷「低潮」 首談私下心酸

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前，有著「凍齡女神」之稱的宋慧喬，登上女星姜珉炅的YouTube頻道，談私下心境，承認自己與宋仲基離婚後曾陷入低潮。讓網友十分震驚，表示「雙宋夫婦」已離婚5年，如今宋慧喬首度在節目談及此事，想必已經釋懷。

宋仲基（左）、宋慧喬（右）。（翻攝自微博）宋仲基（左）、宋慧喬（右）。（翻攝自微博）

在節目當中，宋慧喬透露，自己經歷了不少，已經發生的事只想趕快忘記，談及離婚後曾陷入外界的各種質疑，以至於讓自己的心情陷入低潮，她說道：「想盡量往好的方面去想，已經發生的事，就讓它過去吧。」、「以前我都以周圍人的目光為優先，但現在覺得這樣不對。」我的母親告訴我，事情的發展無論好壞，一切都應順起自然！所以我得先以自己為準，這樣付出愛的同時，也能得到愛。

「雙宋夫婦」離婚5年後，再無交集。（翻攝自IG）「雙宋夫婦」離婚5年後，再無交集。（翻攝自IG）

宋慧喬的此段發言引起許多網友共鳴，同時也讓人心疼，「想必姐姐是因為經歷太多，才會有此番體悟」、「宋慧喬最棒！會一直支持」宋慧喬出道至今已累積多部口碑不錯的戲劇作品，與宋仲基離婚後的事業更是蒸蒸日上；反觀宋仲基的作品成績似乎就沒那麼理想，網友聲稱對他的印象依舊停留在《太陽的後裔》，還調侃道：「離了宋慧喬什麼也不是」。

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