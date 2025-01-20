陳沂開砲不需要公視！金鐘女星截圖狠嗆：你沒看就不重要嗎

陳沂質疑公視存在，李杏截圖發聲。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視基金會捐助經費23億的預算案，引發影劇圈和藝文界怒火，不過網紅陳沂逆風提問：「大家有在看公視嗎？」直言自己根本沒在看，也不需要公視，砲火一出讓女星李杏忍不住發聲。

公視預算案爭議爆發後，陳沂在社群逆風發問「大家有在看公視嗎？我自己是完全沒有啦！」表示如果自己是能拿到政府補助的當事人，也會跳出來抗議，「反正我也拿不到補助，而且補助的不都是我繳的稅嘛！砍了能讓我少繳點稅嗎？」直呼自己真的不需要公視。

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李杏認為陳沂不該以個人收視習慣開腔。（翻攝自threads）

對此，李杏截圖陳沂對話質疑「你沒在看東西就不重要是嗎？」接著提出國道即時影像自己一年看不到3次；捷運裡得監視錄影器也根本沒看過，更遑論台北101內的阻尼器平時根本用不上，那是否全部拆掉，沒有存在必要？她不解表示：「我實在想不到，有什麼比妳的好奇跟個人收視習慣，更不重要的事情了。」

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