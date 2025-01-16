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娛樂 最新消息

盜版成人網站MissAV復活！槓上女優「妳的片免廣告」 石川澪氣炸：這工作超虧

AV女優石川澪。（翻攝自IG）AV女優石川澪。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕盜版成人網站「MissAV」日前無預警關閉，網頁上更出現「反盜版將軍」AV女優石川澪的照片及警語，不過MissAV火速宣告復活，並直接點名石川澪開嗆「所有石川澪的影片將免除廣告」，讓石川澪不爽發文回應。

MissAV日前被日本AV平台「FANZA」透過法律程序下架封鎖，點進該網站還會跳出石川澪的照片警告，「您訪問的的域名是一個非法上傳影片的網站。因此，該域名已通過法律程序被沒收。」不過MissAV迅速換了新網址復活，並在主頁最上放PO出石川澪照片反嗆，「感謝石川澪的支持，MissAV所有石川澪的影片將免除所有廣告」。

MissAV迅速復活槓上石川澪。（翻攝自MissAV）MissAV迅速復活槓上石川澪。（翻攝自MissAV）

面對MissAV網站的報復行為，石川澪在社群平台X氣炸發文，「睡了一覺起來真的覺得很不爽，我之所以這麼生氣，大概是因為在這種情況下，我是受害最深的人吧。因為被遷怒，結果只有我的作品被弄成唯一不用看廣告的，這樣我的作品變成最不容易被正規購買的情況了吧？真的很不想以這種方式成為話題，接下這份工作真的超虧的啊！」

石川澪發文反擊。（翻攝自X）石川澪發文反擊。（翻攝自X）

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