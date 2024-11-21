鄭怡驚爆舊金山走失！奮力一吼竟在森林找到王新蓮洋尪

〔記者陽昕翰／台北報導〕民歌天后鄭怡力挺好友王新蓮的畫展，她們的交情長達40年，兩人相聚聊起當年在舊金山迷路的往事，現場忍不住笑開懷。

民歌天后鄭怡力挺好友王新蓮。（星光娛樂提供）

王新蓮推出的音樂作品無數，旅美期間更對藝術產生興趣，當年鄭怡曾赴舊金山時探望好友卻不慎迷路。鄭怡受訪笑說，當時就跟著王新蓮給的地址，車子在山裡繞了半天就是找不到，找了一個多小時，當時又沒有行動電話，內心非常焦急。

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牡羊座的鄭怡當時一急，乾脆就站在路上大喊：「王新蓮，妳到底在哪裡啦。」中氣十足的她拿出飆唱《月琴》的氣力疾呼，回聲更在山谷裡迴盪。

沒想到鄭怡奮力一吼，還真的被王新蓮的外國老公聽見，急忙從森林裡的家中出來找人，這也成了鄭怡難忘的回憶往事。

鄭怡自金韻獎發跡，也在比賽過程中認識了王新蓮，過去總以「蓮蓮」、「小妹」互稱，課餘時還搭檔，一起去民歌西餐廳打工，賺到不少零用錢。

民歌天后鄭怡近來忙著籌備《民歌50高峰會》和《民歌五十》演唱會。（星光娛樂提供）

而王新蓮從美國返台定居3年，一直在台東池上駐村，全心放在文字和視覺創作上，去年還在挖貝募資平台發起芬蘭駐村的群眾募資圓夢計畫。

王新蓮近來在田園城市風格書店舉辦了《懸浮人生》畫展，鄭怡二話不說到場相挺，要為老朋友加油打氣。

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