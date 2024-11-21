「尾牙」大獎來了！A-Lin宣布好消息小巨蛋加場

A-Lin。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后A-Lin將二返小巨蛋，《A-LINK WITH PASSENGERS – 最終站》1/17、18兩場門票已秒殺，今天開心宣布加場，將於1/19下午三點加開1場，有如送給粉絲的尾牙「大獎」。

歷時五年的《A-LINK WITH PASSENGERS 》走過疫情，遊歷亞、美、澳洲近50座城市，如今即將迎來盛大的畢業典禮，A-Lin覺得既欣慰、又有點不捨，因她也在此套巡演中，拿下金曲歌后殊榮，「希望大家以旅客身分再進一次小巨蛋，重溫我們精彩絕倫的旅課，畢業旅行囉～」

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A-Lin。（众悅娛樂提供）

近期以「最佳華椅女歌手」掌握流量密碼的她，走到那都備受矚目，日前在脆上流傳一段KTV影片，片名「扯～根本原唱吧」，只見片中壓低帽沿女子忘我高歌，演唱〈有一種悲傷〉，聲線、情感「極似」A-Lin，曲畢時她還自動加碼一句：「來～聽歌的請喝酒～」讓網友笑翻：「這不就是『華椅女歌手』本尊嗎？」也玩起地獄梗，「我一直以為她是阿米濕…」、「這導唱開太大聲了吧？」、「五福國中、三年九班，黃麗玲同學，請不要再假扮A-Lin了」。

A-Lin。（众悅娛樂提供）

但也有網友「突破盲腸」，直呼「捕獲野生A-Lin，哪裡可巧遇這種喉嚨？」、「吃CD長大的」、「只有黃麗玲可以超越A-Lin」、「姐要開小巨蛋了來這練習一下，挺一波！」用各種留言表達對A-Lin的支持。

而A-Lin近期唱完長沙站、天津站和紹興站演唱會，就將全心備戰台北小巨蛋，她神秘笑說，二度返場的最終3站，除了有全新的舞台呈現，內容、曲目上更會有大幅更新，「做我的VIP旅伴，期待與你們相約台北小巨蛋，一個都不能少，不見不散！」加場門票訂於11/29（五）中午12:00 A-Lin官網會員優先購票，晚上18:00全面開賣，購票洽「ibon官網」。

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