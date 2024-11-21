《木曜4》疑解散？「拆攝影棚」照片曝光 坤達：都沒收到錄影通知

《木曜4超玩》節目主持坤達（左起）、阿部瑪利亞、邰智源、溫妮、KID、泱泱。（資料照，華貴娛樂提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《木曜4超玩》由邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱與阿部瑪利亞主持，以拍攝一日系列等主題爆紅，頻道累積超過230萬訂閱。昔日製作人阿良與邰智源日前直播時，無預警表示「木曜一代軍」已退役，在上個月走鐘獎時，邰智源也親口說：「其實不是解散，它是自然消失了」，並強調：「因為大家覺得更有發展，所以各自去發展自己的頻道了」。一名網友匿名曬出攝影棚照片，直言「麥卡貝拆掉不直播了」。

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有網友在《木曜4》的非官方社團發出攝影棚宣布即將拆掉的照片，「麥卡貝拆掉!不直播了!攝影棚不見!看最後一次了，這次真的要拆掉了。」據《三立新聞網》報導，坤達經紀人回應表示，沒有收到直播從此不錄影的通知，但自從上次錯愕「被宣布退役」新聞曝光後，節目至今一直都沒有來聯絡或告知錄影時間。

節目非官方社團公布一張攝影棚照片並寫下「麥卡貝拆掉！不直播了！攝影棚不見

！」（翻攝自臉書）

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木曜窗口則發聲明：「針對今日媒體報導涉及本公司節目相關內容，部分資訊與事實不符，本公司特此說明。本公司目前正積極進行內部資源整合作業，目的是優化現有節目運營效率，提升製作與執行成效，進一步確保我們的內容與商業模式能持續保持市場競爭力。同時，本公司亦同步推動棚位調整與優化計劃，確保製作環境能滿足製作需求。」

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