《木曜4》解散他害的？邰智源鬆口認了揭內情 曝未來去向

邰智源認為《木曜4》主持群算是自然消失。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早邰智源與阿翰一起頒獎，而他所屬的主持頻道《木曜4超玩》深受觀眾喜愛，日前爆出「木曜一代軍」已經退役，阿翰問起解散是否是邰智源害的？他也鬆口表示：「一部分啦！」

兩人上台頒獎時，阿翰便模仿起《木曜4》成員阿部瑪利亞變身「阿翰瑪利亞」，逼問邰智源怎麼把她解散，邰智源則強調是自然消失，「他們覺得（外面）更有發展，自己去發展自己的頻道了。」

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邰智源開設新頻道。（翻攝自YT）

而當阿翰提到有的頻道，大團體很常走到最後會解散，再問邰智源是否是「他害的」，邰智源隨即尬笑，「哈哈哈哈哈一部分啦！我們一個人不要扛全部的責任，我們要曉得責任要分散。」隨即也透露新計畫是開個人頻道，「我現在開了一個個人頻道，反正當一個大頻道岌岌可危的時候，就會開新頻道，叫做『蛙丸ノ金目鯛』希望將來可以拍一些有關日本的片子。」

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