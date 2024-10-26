晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《木曜4》解散他害的？邰智源鬆口認了揭內情 曝未來去向

邰智源認為《木曜4》主持群算是自然消失。（翻攝自YT）邰智源認為《木曜4》主持群算是自然消失。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早邰智源與阿翰一起頒獎，而他所屬的主持頻道《木曜4超玩》深受觀眾喜愛，日前爆出「木曜一代軍」已經退役，阿翰問起解散是否是邰智源害的？他也鬆口表示：「一部分啦！」

兩人上台頒獎時，阿翰便模仿起《木曜4》成員阿部瑪利亞變身「阿翰瑪利亞」，逼問邰智源怎麼把她解散，邰智源則強調是自然消失，「他們覺得（外面）更有發展，自己去發展自己的頻道了。」

邰智源開設新頻道。（翻攝自YT）邰智源開設新頻道。（翻攝自YT）

而當阿翰提到有的頻道，大團體很常走到最後會解散，再問邰智源是否是「他害的」，邰智源隨即尬笑，「哈哈哈哈哈一部分啦！我們一個人不要扛全部的責任，我們要曉得責任要分散。」隨即也透露新計畫是開個人頻道，「我現在開了一個個人頻道，反正當一個大頻道岌岌可危的時候，就會開新頻道，叫做『蛙丸ノ金目鯛』希望將來可以拍一些有關日本的片子。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中