勞動部霸凌案報告稱「目的良善」惹議 Lulu吐心聲：天理難容

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕勞動部北分署吳姓員工疑遭長官霸凌輕生，勞動部近日公布行政調查報告，內容稱疑涉霸凌的北基宜花金馬分署長謝宜容「目的良善」，引發眾怒。平常忙於工作的「Lulu」黃路梓茵疑似注意到相關新聞，昨（20日）晚在IG上傳全黑圖，並寫下8個字。



Lulu黃路梓茵於限時動態疑似對近期新聞發表心聲。（翻攝自IG）

勞動部勞動力發展署北分署4日被發現有公務人員陳屍辦公室，疑因遭受長官謝宜容職場霸凌所致。勞動部公布的行政調查報告，提及謝宜容對同仁工作上的要求「目的良善」，用字遣詞讓網友痛批荒謬。對此，Lulu 20日結束主持活動的行程後，在IG限時動態上傳一張全黑底圖，並且有感而發地寫下「目的良善，天理難容」8個字，似乎是針對近期的相關新聞抒發心聲。

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勞動部長何佩珊20日在立法院衛環委員會證實口頭請辭部長一職。（資料照）

勞動部長何佩珊勞動部長何佩珊20日第一時間解釋「目的良善」是專業用語。直到立法院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告時，被立委要求向大眾說明何謂「目的良善」，她才一度拭淚並改口，語帶哽咽地說謝分署長確實有霸凌行為，「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤。」

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