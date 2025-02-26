1人坐牢，全家變傻！ 馮光遠譏諷柯文哲1家人

陳佩琪24日發文怨丈夫柯文哲遭誣陷無法送父親最後一程。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，柯文哲母親何瑞英近日透過影片向總統賴清德請求讓柯文哲參加告別式，柯妻陳佩琪24日則在臉書發文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間」、「告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待」。

對此，台北看守所表示，目前此案當事人（指柯文哲或其家屬），均未提出申請返家奔喪，如後續接獲申請，將依法規妥適審核，擇定安全適當的時機返家，以達返家探視制度目的。

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作家馮光遠昨（25）日在臉書發文嘲諷說，柯文哲父親喪事，依規定，柯文哲可申請返家探視一次，但不能指定日期，陳佩琪怒批「這什麼世界？」人民齊回答：「這就是涉貪之後會面臨的世界。」

馮光遠描述完這過程後，再補一句：「依法，柯P可以申請回家一次啊，可是柯家至今都沒人申請，所以，這也是『一人坐牢，全家變傻』的世界。」

陳佩琪是在臉書發文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？」陳佩琪表示，柯文哲被羈押的理由是什麼，就是不知成員有誰，不知何時開全程沒參與過的會議，這樣就說他圖利、委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸他貪污侵占；她還寫說：「父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待」。

而北所則指出，所方辦理收容人返家奔喪一事，是按羈押法第23條及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷之制度目的。

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