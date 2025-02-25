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8歲兒念北京國際學校學費破百萬 陳妍希離婚急轉學

陳曉（左）與陳妍希（右）18日宣布離婚，震撼各界。（本報資料照）陳曉（左）與陳妍希（右）18日宣布離婚，震撼各界。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導陳妍希與前夫、中國男演員陳曉18日宣布離婚，8年童話婚姻畫下句點，沒想到離婚不到1周爆出陳曉早有新歡，對象是合作多次的36歲中國女星毛曉彤，而目前獨自照顧8歲兒子「小星星」的陳妍希，傳出已幫兒子轉學減輕學費負擔。

據爆料，目前就讀北京某國際學校的小星星，1年學費逾120萬台幣，2人離婚後陳妍希火速搬回台灣，小孩近期也辦妥轉學跟著陳妍希回台，圈內好友說，小星星跟陳妍希返台，除了陳家人可以就近照顧，陳妍希也可減輕小孩昂貴學費，大家都替她鬆了一口氣。

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昨更傳出陳曉與陳妍希離婚後，放棄財產、房產，網路更爆出陳曉離婚「3條件」，首先是名下豪宅、存款都給陳妍希，其次是小星星每年暑假要回陳曉老家，最後是陳妍希再婚時要告訴陳曉。

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至於2人離婚內幕眾說紛紜，有網友爆料陳曉早在離婚前就有了新戀情，對象是中國人氣演員毛曉彤。據了解，她與陳曉是中央戲劇學院同學認識近20年，過去10年間4度合作，拍戲花絮近日也被公開，2人會一起玩鬧互開玩笑，關係很好。

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