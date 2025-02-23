5個變10個？ 中國男團傳抄襲五月天演唱會九成像

天團五月天紅到出現「致敬團」。（本報資料照，相信音樂提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕天團五月天不但是偶像，竟然還出現「致敬團」？日前網友發現中國出現男團「十個勤天」演唱會風格從舞台、燈光、美術都跟五月天超級像，網友為了打臉「十個勤天」還做成對比圖，臉都打腫了，但十個勤天回應卻嘴硬否認。

中國男團「十個勤天」出身自實境節目《種地吧》。（翻攝自微博）

「十個勤天」源自與中國實境秀節目《種地吧》找來10個男星組成種地小隊，費時190日耕耘的過程實紀，節目錄製後10名參與演出的男星組成「十個勤天」，並舉辦演唱會。

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五月天演唱會（上）與十個勤天演唱會舞台設計相仿。（翻攝自微博）

成員比五月天多出一倍不說，演唱會的舞台竟然也跟五月天相仿，對此，演唱會官方微博發出聲明，表示「經和導演組及舞美（舞台、美術）創作團隊認真仔細求證，本次演唱會的舞美設計不存在任何侵權抄襲行為，並且願意接受法律的判定。我們理解公眾對於藝術原創性的關注與督導，也感謝大家的監督，但也請停止不實謠言的繼續傳播。對部分源頭帳號帶頭造謠的言論已進行取證，我們保留追究法律責任的權利」。

五月天演唱會（上）與十個勤天演唱會舞台設計相仿。（翻攝自微博）

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