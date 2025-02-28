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娛樂 日韓

《非常律師禹英禑》女星病逝 享年54歲

姜明珠在《非常律師禹英禑》當中飾演法官角色。（翻攝自YouTube）姜明珠在《非常律師禹英禑》當中飾演法官角色。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在夯劇《非常律師禹英禑》當中飾演法官角色的韓國女星姜明珠（音譯）昨（27）日因癌症去世，享年54歲。姜明珠的女兒樸世英（音譯）同樣是演員，她在社群網站上宣布母親死訊，並形容媽媽「離開去很遠的地方」。

姜明珠（左）與女兒樸世英都是演員。（翻攝自X）姜明珠（左）與女兒樸世英都是演員。（翻攝自X）

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姜明珠罹癌後，即使深受病魔折磨，仍然沒有放棄對表演的熱情，直到最近都還參與舞台劇演出。樸世英不捨媽媽，在社群發文：「昨日下午，我的母親離開了，去了很遠很遠的地方。媽媽（姜明珠）生前曾說過：如果妳記得媽媽喜歡的舞台和那些璀璨的時刻，媽媽會感到很開心」，許多影迷看見這篇文章，潸然淚下，感受到姜明珠對表演的熱愛至死不渝。

樸世英表示，姜明珠的葬禮將在3月2日上午7：40分於首爾聖母醫院舉行。

姜明珠活躍於舞台劇，曾演出《九十九個哈姆雷特》、《20th Century Blues》、《Bea》等作品，2022年參與韓劇《非常律師禹英禑》是她目前為止最受到觀眾喜愛的作品。

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