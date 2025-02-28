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台灣AV女優胎尼再拚日本出道 有露、有做全都有

台灣AV女優胎尼去年228宣布要在日本AV界出道卻潦草結束。（翻攝自X）台灣AV女優胎尼去年228宣布要在日本AV界出道卻潦草結束。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼原本打算在去年2月底以藝名「田井虹」在日本出道，沒想到作品剛上架沒多久，卻緊急下架，AV出道失敗。今（28）凌晨胎尼第二次宣布在日本AV界出道，新作《世界的美少女》目前進行預購中，4月5日正式發售。

今年228台灣AV女優胎尼二度進軍日本AV屆，新作已經拍攝完成。（翻攝自X）今年228台灣AV女優胎尼二度進軍日本AV屆，新作已經拍攝完成。（翻攝自X）

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對於二次日本AV出道，胎尼在社群發文，表示自己也沒想到會連續兩年都在228官宣在日本AV界出道，她無奈說：「真的不是我決定日期的…」，胎尼也透露預告片3月才會完成。

胎尼兩度進軍日本AV界都在2月28日。（翻攝自X）胎尼兩度進軍日本AV界都在2月28日。（翻攝自X）

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目前胎尼的二闖日本AV作品已經有劇照，而且看來都是「玩真的」，不但露點，而且該做的都做到了。AV達人一劍浣春秋也指出「除了女優是不會說日語的台灣人外，它就是一支正統的新人出道片」，現在只能禱告別像上次一樣出包，順順利利的出道。

胎尼二度進軍日本AV界的作品《世界的美少女》三月將推出預告。（翻攝自X）胎尼二度進軍日本AV界的作品《世界的美少女》三月將推出預告。（翻攝自X）

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