（影）安芝儇招牌長髮不見了！「俏麗短髮」仙氣逼人全網暈

安芝儇來台發展後人氣直線飆升。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊「最強外掛」安芝儇，擁有甜美臉蛋及火辣身材，去年來台加盟中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，在台人氣直線飆升，經常透過社群分享生活的她，昨（20）曬出自己俏麗短髮的造型，仙氣逼人的模樣讓粉絲全暈了。

安芝儇短髮造型仙氣逼人。（翻攝自IG）

安芝儇昨日在IG曬出多張美照，可見她身穿一襲純白平口禮服，露出絕美肩頸線條及大片雪白肌，深邃事業線一覽無遺，另一張照片她更彎下身軀，傲人上圍呼之欲出。不過令人意外的是，安芝儇以往的招牌長髮消失，變成一頭俏麗短髮，髮尾呈現微波浪捲，搭配甜美的笑容，整體散發出清新的氛圍。

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安芝儇透過AI變身成短髮造型。（翻攝自IG）

事實上，安芝儇並未剪短髮造型，只是透過AI「剪短了」，而她短髮的模樣曝光後，立即吸引大批網友朝聖，紛紛誇讚「小安太美了」、「小安公主」、「好俏麗，好好看」、「無論長髮短髮都是超級漂亮的安芝儇」、「短髮的小安美美的」。

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