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娛樂 最新消息

打破不合傳聞！王陽明合影陶晶瑩夫婦：開不開心？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王陽明日前宣傳《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉比出愛心，表示「我不比娘砲動作」遭炎上，就連昔日好友陶晶瑩也在廣播節目批「不禮貌」，此話傳到王陽明耳裡，引起當事人不滿，陶的老公李李仁也無端捲入風暴。對此，雙方已否認並無此事，如今更是再度合體拍照，打破不合傳言。

王陽明（左起）曬出與陶晶瑩、李李仁合照，打破先前不合傳聞。（翻攝自IG）王陽明（左起）曬出與陶晶瑩、李李仁合照，打破先前不合傳聞。（翻攝自IG）

王陽明昨日於社群曬出與陶晶瑩、李李仁的合照，還故意問說：「開不開心？你們覺得呢？」接著用英文補充「If you didn’t know, now you know! （如果你不知道，現在你知道了！）」，疑似指先前的不合傳聞是假的，陶晶瑩則回應，「忘記要親一下，會更開心」。

王陽明（左起）曬出與陶晶瑩、李李仁合照，打破先前不合傳聞。（翻攝自IG）王陽明（左起）曬出與陶晶瑩、李李仁合照，打破先前不合傳聞。（翻攝自IG）

陶晶瑩曾在廣播節目針對王陽明的「娘砲說」發表意見，她認為，「娘砲這兩個字，我覺得聽起來就是非常的不禮貌。」然而，週刊踢爆，陶晶瑩發聲引來王陽明不滿，王陽明還主動聯繫陶晶瑩，此舉間接惹怒李李仁。對此，李李仁先前出席活動時強調，2人仍有聯繫，友情無裂痕，不解謠言從何而來。

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