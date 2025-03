打破不合傳聞！王陽明合影陶晶瑩夫婦：開不開心？

羅子秦/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕王陽明日前宣傳《角頭-大橋頭》時,拒絕和女粉比出愛心,表示「我不比娘砲動作」遭炎上,就連昔日好友陶晶瑩也在廣播節目批「不禮貌」,此話傳到王陽明耳裡,引起當事人不滿,陶的老公李李仁也無端捲入風暴。對此,雙方已否認並無此事,如今更是再度合體拍照,打破不合傳言。

王陽明昨日於社群曬出與陶晶瑩、李李仁的合照,還故意問說:「開不開心?你們覺得呢?」接著用英文補充「If you didn’t know, now you know! (如果你不知道,現在你知道了!)」,疑似指先前的不合傳聞是假的,陶晶瑩則回應,「忘記要親一下,會更開心」。

王陽明(左起)曬出與陶晶瑩、李李仁合照,打破先前不合傳聞。(翻攝自IG)

陶晶瑩曾在廣播節目針對王陽明的「娘砲說」發表意見,她認為,「娘砲這兩個字,我覺得聽起來就是非常的不禮貌。」然而,週刊踢爆,陶晶瑩發聲引來王陽明不滿,王陽明還主動聯繫陶晶瑩,此舉間接惹怒李李仁。對此,李李仁先前出席活動時強調,2人仍有聯繫,友情無裂痕,不解謠言從何而來。

