納豆求婚成功卻爆《食尚》遭浩翔篡位 主持不保？電視台回應了
納豆（左）向女友依依求婚成功。（TVBS提供）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕浩角翔起與顏永烈主持YouTube節目《鬧著玩》5年，他們都是當年《食尚玩家》班底，近日傳出T台主動邀請他們重新合作，如今已拍板定案，不免讓外界聯想剛求婚成功的納豆跟曾子余、梁舒涵目前的《食尚玩家》主持棒是否不保？對此，T台回應了。
「納豆」林郁智2022年因腦出血住院開刀，目前已重返工作崗位，期間女友依依則是不離不棄，兩人愛情長跑8年，納豆昨（20）日在沖繩沙灘向依依求婚成功。據《三立新聞網》報導，納豆主持的《食尚》收視一直起起伏伏，加上他歷經腦中風，一度傳出反應變慢，因此T台才打算邀浩翔回來救火，讓《鬧著玩》跟《食尚》進行整併。
請繼續往下閱讀...
在曾子余（左）、梁舒涵（右）見證下，納豆（左二）向女友依依求婚成功。（TVBS提供）
對於浩翔回鍋是否影響納豆主持棒？T台回應：「這個聯想太遠了啦，關於浩翔回鍋部分，之前回應過，促成中樂見其成。納豆剛剛求婚成功，我們都很替他開心。」
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡