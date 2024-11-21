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依依點頭嫁了！納豆擦身鬼門「險來不及」 求婚誓詞全曝光

納豆（右）向愛情長跑8年的依依下跪求婚成功。（翻攝自臉書）納豆（右）向愛情長跑8年的依依下跪求婚成功。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「納豆」林郁智2022年因腦出血住院開刀，爾後積極復健，目前已重返工作崗位，期間女友依依則是不離不棄。兩人愛情長跑8年，納豆昨（20日）在沖繩沙灘向依依求婚，有感在鬼門關前走過一遭，更吐露差點來不及說出口的話，令人為之動容。

納豆在腦出血中風期間，在依依的愛心陪伴、悉心照顧下，積極治療、復健了3個多月方能順利出院。如今，納豆求婚依依成功，深夜更吐露心緒：「今天，和依依一起經歷了我們人生最美好的其中一天。依依，跟我在一起的這8年中，應該比妳想的還要刺激很多吧！」

「當年是妳幫我縫了紅內褲，讓我帥得要命的領了金馬獎回家。」納豆也憶起腦出血中風當年，也是依依硬拉著去醫院，他現在才能好好地站在面前，「對妳說這些差點來不及說出口的話...我要好好地謝謝妳。」

納豆（左）在腦出血中風期間，依依不離不開細心照顧。（翻攝自臉書）納豆（左）在腦出血中風期間，依依不離不開細心照顧。（翻攝自臉書）

細數依依這8年的不離不棄，納豆為此感性致謝，「謝謝妳的溫柔，包容了我的自傲和我的脆弱；謝謝妳的堅強，照顧了我的無力和我的笨拙。」他坦言以前總是意氣風發說：「好好跟著我，我會讓妳過上好日子。」

如今，納豆現在不敢這麼說，只求依依能相信自己一定會比以前更加努力，讓她當個更快樂、更幸福的公主。「依依，我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。今天是11/20，是依依，愛你的日子，請問阿鼻，妳願意嫁給我嗎？」

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