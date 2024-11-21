北一女學霸升格五寶媽！痛揭懷上雙胞胎悲歌 震撼畫面曝光

李宓曬出母乳寫真。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕北一女學霸李宓升格五寶媽，她在社群曬出替雙胞胎萌娃哺乳的絕美寫真，散發母性光輝，其實這次懷上雙寶非常辛苦，產後身材走樣，加上肚皮出現妊娠紋，感到好沮喪。

李宓昨天曬出了肚皮的近照，她說道：「讓大家看一下，生完雙胞胎的肚子有多麼可怕，很多女生朋友都跟我說想要生雙胞胎，但是其中一個很可怕的副作用就是肚子被撐得超大。」驚呼產後身材大走樣，快要回不去了。

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李宓產後身材大走樣，覺得很沮喪。（翻攝IG）

李宓透露，她的第一胎就是雙寶娃，只是當時早產，大概34周就生了，所以肚皮沒有妊娠紋，而且肚子也沒有大太多。

今年李宓懷上的第三胎也是雙寶，卻是撐到了足月37周才生產，她到了第35、36週肚皮出現也出現了妊娠紋。

李宓曬出肚皮近照。（翻攝IG）

過去擁有完美曲線的李宓，產後發現肚皮又鬆又垮，加上還有8公斤要減，非常想念產前的結實腹肌，甚至無奈詢問網友，是否有能夠火速恢復好身材的妙招。

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