（專訪）中國名導耿軍來台二度搶金馬！《漂亮朋友》中年出櫃原型悲慘

《漂亮朋友》導演，耿軍。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／專訪〕中國導演耿軍以同志新片《漂亮朋友》入圍金馬61最佳劇情片、導演、男主角等8項大獎，該片打破俊男美女刻板印象，以詼諧手法講述「中年出櫃」；耿軍自嘲主角們長得很路人，銀幕上卻充滿魅力，表示故事追求的是「愛情的幽默」。

耿軍說，人到了中年，希望讓演員好友們演出不一樣的「愛情電影」，但最初他發想「同志題材」分享到群組時，卻被張志勇、徐剛等演員班底無視，後來請他們寫小作文，書寫和同志實際相處的過程，才打開幾個大男人對同性戀的認知。

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耿軍透露主角原型來自一名年長10多歲的友人，該名好友曾在婚姻中受創傷，後來發現自己喜歡同性，不料一場飯局中他黃湯下肚，對著旁邊的體育生拍肩摸手，竟慘遭對方打瞎一隻眼，最後心灰意冷，搬到南方城市過生活。

《漂亮朋友》導演，耿軍。（記者胡舜翔攝）

原先耿軍在劇本第一稿的故事走向偏悲慘，但希望能變得幽默、喜劇一點，才有了現在的版本；他說，過去好萊塢長期標榜帥哥美女，於是心想能否在電影中拓寬對美感的想像。

《漂亮朋友》早在4年前催生出想法，當時正值疫情期間，耿軍表示當時會趁夜晚9點多出門散步，形容是「人怕人、人防人，街上幾乎沒半個人」，於是想寫人跟人之間親近的故事，重要的是互相尊敬，能擁抱對方的感覺。

《漂亮朋友》導演，耿軍。（記者胡舜翔攝）

金馬執行長聞天祥用「同志電影的地板和天花板」形容《漂亮朋友》，耿軍表示聞老師總是吐出有趣的語言，感謝他的喜愛，自豪當初預告片出爐時，同樣吊足中國影迷的胃口，尤其海報讓人有遐想空間。

耿軍時隔7年以《漂亮朋友》二度角逐金馬最佳導演，他將和《一部未完成的電影》婁燁、《從今以後》楊曜愷、《鬼才之道》徐漢強和《默視錄》楊修華一同競爭，他謙稱這次「強手如林」，隨後自信說這幾年運氣不錯，希望能拿獎。

《漂亮朋友》導演，耿軍。（記者胡舜翔攝）

聊起中國電影得需經過配額抽籤才能在台上映，耿軍直言規則有失公允，正巧今公布的10部中國片中，《漂亮朋友》遺憾未能中籤，耿軍表示只能拿下最佳劇情片或導演才能上映，大讚台灣兼具文化包容性，此制度有待商榷。

這次來台，耿軍昨晚去了臨江夜市，品嚐臭豆腐、胡椒蝦，笑稱喝了兩瓶啤酒就暈了，還點名想看鍾孟宏的《餘燼》和《小雁與吳愛麗》，更誇港片《從今以後》很好很穩，目前手上著手新劇本，是有關兩個陌生人互相關心的故事，希望明年順利推出。

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