白冰冰子弟兵出事了！工作中臉色異常「急送醫動刀」

白冰冰（左）對「台一線」東諺的敬業態度感到無比心疼。（資料照，民視提供、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕白冰冰縱橫演藝圈近50年，主持、戲劇、歌唱全方位發展，更有「演藝圈大姐大」的美譽，而旗下的子弟兵東諺、阿文組成的「台一線」在節目《超級冰冰Show》中表現可圈可點、談吐幽默風趣，深深擄獲一眾婆媽粉絲。沒想到，東諺近日傳出身體不適送醫救治，師父白冰冰對此也首度發聲。

東諺17日為工作至桃園主持活動，期間與李愛綺在互動環節時就被發現臉色異常不對勁，果不其然他在結束工作後曬出開刀住院的照片，「一小時前努力工作，一小時後努力住院，這就是人生。」他更打趣稱出院一定要吃頓大餐，但健康狀況仍引人擔憂。

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對此，師父白冰冰昨（19日）深夜在IG發聲，她透露東諺日前為了民視《超級冰冰Show》節目進行打鼓演出，隨後在表演後空翻時不慎傷到了手，不過東諺卻只擔心因此影響到錄影進度，直至現在才前往醫院手術，敬業精神讓她感到相當心疼，「雖然都不是親生的，但痛在兒身，疼在娘心，心疼，早日康復！」

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