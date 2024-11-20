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S.H.E合體唱歌了！被問是否想登大巨蛋開唱 Ella親自回應

Ella談到今年實現很多願望，是豐盛的一年。（記者陳慧玲攝）Ella談到今年實現很多願望，是豐盛的一年。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕寒冬送暖，Ella今（20日）出席弘道老人福利基金會公益活動，擔任寒冬助老公益大使，她談到前陣子去歐洲進行朝聖之旅，今年實現很多心願，覺得是豐盛的一年。

上個月田馥甄在池上參加稻穗藝術節獻唱，Ella也特別去看演出，她說雖然遇到下雨，屁股在座位都濕了，但她覺得很浪漫。

歌迷始終都在期待S.H.E何時能合體再開演唱會，今有媒體發問，12月有很多歌手將登上大巨蛋開唱，S.H.E是否會想站上大巨蛋演唱？

對此，Ella也回應了，她說：「要看有沒有緣分做這些事？不管什麼蛋，大巨蛋、小巨蛋、扭蛋，（場地）不是誘因，要看有沒有機會。」看來，在和老東家許多問題尚未解決前，歌迷要看到S.H.E合體開唱仍有難度。

儘管S.H.E尚無法公開合體演出，但Ella透露，最近有和田馥甄及Selina一起去KTV飆歌，唱的就是S.H.E的歌曲，她笑說Selina最好約，還可以唱到凌晨3點。

身為公益大使，Ella今天也陪伴90歲眼盲阿嬤體驗創意助老扭蛋機，呼籲大家用愛幫助孤單老人走出孤寒。

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