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沒鎖門被Fire！Everydaze辦搶聽會 當年開除他的老闆竟來了

Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》（索尼提供）Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾與徐若瑄、洪佩瑜等多組歌手合作的製作人Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》，日前舉辦聽歌會，分享新歌〈I Can’t Feel〉、〈One Call〉、〈Evil Gemini〉等，歌曲都是他從生活上獲得靈感的創作，從遠距離戀愛到追愛心情轉變，獲得許多共鳴。

Everydaze在聽歌會上介紹歌曲〈I Can’t Feel〉，這首歌被製作人JerryC相中，推薦給徐若瑄，成了歌曲〈傷不了我〉，也是他賣出的第一首歌，所以特別收錄在自己的首張專輯中，唱回自己當初發表的版本。新生代創作女聲Andr也來到現場，兩人合唱合作歌曲〈I Know I’m〉，唱出想要追求愛情但又自信不足的心情。

Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》（索尼提供）Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》（索尼提供）

由於Everydaze與許多歌手合作過，特別邀請多位音樂圈的朋友一起參與聽歌會，「Joanna」王若琳、李友廷、吳卓源、鄭宜農、「PoLin柏霖和金曲製作人陳君豪、鍾濰宇等都來到現場力挺，Everydaze表示感謝，尤其是好友鍾維宇的一路支持，讓他十分感動。

Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》（索尼提供）Everydaze將推出首張英文創作專輯《DAZE》（索尼提供）

他透露自己剛踏入音樂圈時是在錄音室工作，「因為有一次忘了鎖門，就被老闆Fire了，那位老闆今天也有來，就是製作人陳君豪！」讓全場笑翻，他補充說，雖然被Fire，但在音樂這條路上，一直得到陳君豪很多幫助，他也表示：「我和Joanna認識的時間沒有很長，不過這次的配唱她幫我很多，也讓我學到很多，真的很謝謝她。」

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