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娛樂 最新消息

李雅英「錄影搶版面」出奇招 男星看呆：攝影是被色誘嗎

〔記者林欣穎／台北報導〕八大電視《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」第二季，日前邀請韓國啦啦隊女神李雅英，與「電豹女」成員小楓、草莓、笑笑、Nia等人進行遊戲PK。為了拉近彼此距離，「電豹女」特別為《娛樂百分百》打造限定版應援曲，並與主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒同台較勁，見氣氛活絡後，雙方隊伍隨即隔空嗆聲，「電豹女」首先派出李雅英秀出二頭肌，她脫口講出強而有力的台詞「電爆你」，想不到李雅英再出奇招，改用溫柔語氣出擊，現場頓失火藥味，也融化了陳零九，原本準備要回嗆的他，苦笑說：「不行啦！她這樣怎麼嗆得下去？」

陳峻廷（左起）、阿樂、陳零九、賴晏駒、黃偉晉、小楓、笑笑、草莓、Nia、李雅英同台較勁。（八大提供）陳峻廷（左起）、阿樂、陳零九、賴晏駒、黃偉晉、小楓、笑笑、草莓、Nia、李雅英同台較勁。（八大提供）

來自韓國的啦啦隊女神李雅英魅力不僅於此，在進行「版面爭奪戰」遊戲時，參賽者都需要在限時內找到正確攝影機，並設法被拍出清晰五官，成功者才能替隊伍得分；PK過程中只見眾人穿梭在多台攝影機中，希望能搶到最佳鏡頭，唯獨李雅英在發現搶不過所有人，特立獨行的死守在一台攝影機前，並對著鏡頭擺出拜託手勢，想不到戰術奏效，導播將畫面停在李雅英站的攝影機前，頓時黃偉晉及賴晏駒都看不下去，一度要求錄影中斷並表示：「我們先檢討一下導播，然後攝影大哥是被色誘了，是不是？」

《娛百》新單元「挑戰娛樂城」進行「版面爭奪戰」遊戲PK，左起陳峻廷、黃偉晉、笑笑、賴晏駒。（八大提供）《娛百》新單元「挑戰娛樂城」進行「版面爭奪戰」遊戲PK，左起陳峻廷、黃偉晉、笑笑、賴晏駒。（八大提供）

八大綜合台《娛樂百分百》推出「挑戰娛樂城」第二季已近尾聲，細數過往戰績，黃偉晉分析：「我們滿常輸啦啦隊，加上今天的啦啦隊又都高大挺拔，每個人都很有氣勢。」勢必得全力以赴才有機會勝出，回顧第二季班底隊的戰力，賴晏駒表示個人非常愛楊昇達，猛誇對方：「他是我們做笑果或嗆聲的梗王，因為有些東西我們做不出來，就真的要靠他，他是氣氛扛霸子，有他在我就很安心。」

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