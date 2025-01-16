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謝金燕父親是豬哥亮沒人敢追 楊宗憲撇清「跟我無關」

謝金燕兒子的生父始終是個謎。（翻攝自謝金燕IG）謝金燕兒子的生父始終是個謎。（翻攝自謝金燕IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕利菁、沈玉琳15日錄《后宮歐買尬》，受訪時聽聞鬼鬼生女皆送祝福，利菁卻意外提到同樣未婚生子「電音女神」謝金燕，透露知道謝金燕兒子的生父是誰，隨後知道自己惹禍趕緊在現場道歉，更在臉書再次向謝金燕致歉，讓謝金燕兒子生父身分再成焦點。

相關新聞：誤爆謝金燕未婚生子之謎！利菁2度道歉：會回家唸經

其實謝金燕父親、已故綜藝大哥豬哥亮的前助理曾爆料，謝金燕兒子的爸爸百分之百是台語歌手楊宗憲，而謝金燕也曾在上綜藝節目時，親自打電話逼問楊宗憲：「你是不是因為我是豬哥亮女兒，所以不敢喜歡我？」當時男方回應令全場驚呆。

資深台語歌手楊宗憲。（資料照）資深台語歌手楊宗憲。（資料照）

讓人驚呆的是，當時楊宗憲被謝金燕逼問的回應竟是：「我覺得那無關吧，這個事又不是第一次討論。」全場更為驚訝，2人果然有不能說的內幕。

接著，楊宗憲發現自己被整，時任節目主持人曾國城馬上逼問2人感情問題？楊宗憲堅定否認是情侶卻鬆口：「我們有聊過豬哥亮叔叔，謝金燕覺得很多人會因她背景不敢追她，但是這跟我無關啊！」

相關新聞：謝金燕兒子身世之謎被爆？利菁快嘴急道歉：以為有公開

有關謝金燕兒子生父身分，利菁昨受訪一度脫口「我知道是誰」，在講出3字人名後引起一陣驚呼，一旁沈玉琳沉默不接話，利菁隨即為自己快嘴道歉，稱自己看新聞得知：「我以為有公開。」沈玉琳則再三強調不知道。

事實上，有關謝金燕兒子生父是誰？曾一度傳出是圈內人，不過消息未被證實，沈玉琳也妙回：「如果只有一家寫就是假新聞，但我是真的不知道。」利菁昨晚也發文表示，真心向謝金燕道歉，更說自己會回家唸佛經。

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