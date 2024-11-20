吳君如出借「愛馬仕包包」拍電影！劇組壓力倍增：好怕刮花啊

吳君如主演的《我談的那場戀愛》香港票房飆出近8000萬台幣。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港愛情喜劇片《我談的那場戀愛》將於11月29日在台上映，吳君如因該片再度問鼎金馬影后，近期也馬不停蹄到各地宣傳電影，日前赴廈門出席金雞百花電影節的「金雞華語電影巡禮」影展晚宴，吳君如主演的《我談的那場戀愛》再度奪獎，獲劉德華頒發「年度期待華語電影」（港澳地區），她開心高舉獎座歡呼，預祝電影繼香港賣座之後，也在全世界大賣。

電影正式預告中，吳君如扮演充滿時尚感的多金熟女醫生，由金獎級造型團隊操刀她鮮豔亮麗、層次多變的角色形象，不過由於劇組預算有限，許多華服和包款都來自吳君如的個人收藏，包括名醫造型的名牌西裝，更無私出借愛馬仕包包，讓造型團隊感激之餘卻也壓力倍增，深怕混亂的拍攝現場會不小心刮花或弄丟她的珍藏。

請繼續往下閱讀...

吳君如在《我談的那場戀愛》中收放自如的細膩詮釋，令人不禁噴笑又飆淚，再奪金馬影后呼聲極高。（甲上娛樂提供）

吳君如對此撇清自己沒有特別崇尚名牌，「只是偶爾買一個，偶爾再買一個，帶回家珍藏都沒用到，想不到這次終於派上用場。」她特別讚賞電影的服裝設計和美術設計，能把每個角色的心境都清楚呈現出來，因此她才不吝出動收藏品。

鄧麗欣在《我談的那場戀愛》飾演張天賦的調情教練。（甲上娛樂提供）

陳輝虹在《我談的那場戀愛》中飾演情騙集團首腦「白先生」。（甲上娛樂提供）

此外，鄧麗欣（Stephy）在片中飾演男主角張天賦（MC）的調情教練「瓊姐」，指導他如何一步步引誘吳君如「暈船」，為營造角色深諳戀愛之道，鄧麗欣挑戰了許多性感豔麗的造型，再加上大波浪捲髮更顯得風情萬種，導演何妙祺表示鄧麗欣僅友情客串4天，表現卻是超乎預期，試裝時就已經角色上身，十分投入地手舞足蹈，「因為Stephy造型太美，攝影師忍不住拍了許多不同角度，有場她要幫張天賦打領帶的戲，MC是真的緊張得面紅耳赤！」

鄧麗欣（右）在《我談的那場戀愛》中有場幫張天賦打領帶的戲，讓張天賦緊張得面紅耳赤。（甲上娛樂提供）

吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中穿華服與幻想中的法國工程師談戀愛。（甲上娛樂提供）

資深演員陳輝虹在片中飾演情騙集團首腦「白先生」，號稱只要加入他的團隊，絕對不會讓「貧窮限制你的想像」。戲外他幽默笑說：「我這個人一看就知道很誠懇，演這角色其實很難！」談到與歌壇人氣王MC張天賦對戲，陳輝虹表示突然接到許多朋友的「關心慰問」，可見大家都對MC很感興趣，「基本上，我在跟他對戲時都會有點腳軟，反而擔心自己會說錯台詞！」

鄧麗欣（左起）、張天賦、陳輝虹在《我談的那場戀愛》中共組情騙集團。（甲上娛樂提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法