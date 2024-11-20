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苗可麗奪金鐘「1整年哭戲全靠一招」 單身17年不求美滿性生活

苗可麗在《太太太厲害》飾演情勒婆婆，幽默稱自己在做功德的。（八大提供）苗可麗在《太太太厲害》飾演情勒婆婆，幽默稱自己在做功德的。（八大提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗今年拿下綜藝、戲劇雙項金鐘獎，氣勢正夯，她與導演吳建新一起宣傳八大新戲《太太太厲害》，劇中飾演楊祐寧母親、曾沛慈婆婆的苗可麗，因為情緒勒索兒媳手段太厲害，在網路掀起熱烈討論，對於情勒婆婆的角色，苗可麗受訪時幽默說：「我覺得我在消業障，因為會有警世的效果，所以我是做功德的，總要有人演壞人嘛，不然怎麼會知道好人有多好。」

戲裡把情勒發揮到極致，戲外她對自己的女兒剛好相反，「我從來不會說『妳看我為了妳這麼辛苦』，但是我身邊的朋友都會說『妳媽很辛苦』，其實我不想要他們這樣跟她說。」因為她覺得對女兒的付出一點都不算什麼，她悠悠表示：「這沒有什麼，就算沒有女兒，我還是要這麼辛苦啊。」她不會過問目前在英國求學的女兒每天花多少錢，也不要求她的文憑，只要她好好去享受人生、好好去看世界。

苗可麗單身17年，以一貫隨緣心態面對感情。（八大提供）苗可麗單身17年，以一貫隨緣心態面對感情。（八大提供）

苗可麗當初陪伴女兒陪著女兒到英國，打點好住宿、報到等程序，母女倆難得有相處20天的經歷，分開那天，她看到女兒獨自去坐車的模樣，竟影響她後來的演出，「那一年的哭戲都是靠女兒，真的瞬間喔，只要想到那個畫面，情緒就來了。」

此外，苗可麗爆料女兒很想談戀愛，她也不介意有洋女婿，然而她單身了17年，是否也想找對象？她以一貫隨緣心態指出53歲已不會追求「性生活美滿」，自認生活習慣愈來愈龜毛，多一個人在旁邊反而會不習慣。

至於現在夯劇《影后》描寫了許多演員的故事，對於會不會介意自己的人生被寫到別人的劇本裡？苗可麗大方回應：「不會啊。因為其實每個人的人生好多都是重覆的，就是你在看戲，你是不是也常常看到自己的人生，我可能會覺得還蠻有趣的，看別人怎麼演我。」《太太太厲害》每週日晚間八點於八大戲劇台電視首播。

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