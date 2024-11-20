《SCOOL》嫩版林柏宏才爆劈腿、女友目睹性愛片！人氣狂飆奪冠了

林子宸是男團選秀節目《SCOOL》的人氣成員。（資料照，天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下周六將在高雄巨蛋舉辦總決賽，人氣成員林子宸昨被網友爆出劈腿，消息曝光人氣似乎未受到影響，今天深夜在官方的線上票選活動直接奪下冠軍，領先其他參賽者。

年僅20歲的林子宸外型帥氣，被封為「嫩版林柏宏」，曾是韓國三大經紀公司之一的練習生。

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近期林子宸在節目的表現亮眼，早在半個月前就奪下人氣排行的冠軍，放了「榮譽假」返台出席粉絲見面會。

林子宸被舊愛控訴劈腿。（資料照，天空娛樂提供）

沒想到總決賽將至，昨天林子宸卻被女網友在Threads爆料，直指兩人交往2年多，林卻是劈腿兩次，甚至看到林子宸跟劈腿對象的親密影片，氣轟「很噁心」，引起粉絲譁然。

由於《SCOOL》最終的七人成團名單，全部交由粉絲票選決定，目前林子宸仍會按照原定計畫參加節目，在緋聞曝光後，票選排名還從本來的第四名，深夜就直接衝至冠軍，人氣不減反升。

對於林子宸的緋聞，製作單位昨天回應「正在了解狀況」，目前賽制沒有異動，其餘仍在討論中。

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