唐治平喊話復出「想結婚」 舊愛丁寧祝福：他很有才華

丁寧回家鄉拍新戲《拜六禮拜》，扮演母胎單身水電工。（華視提供）

〔記者蕭方綺／彰化報導〕丁寧今在彰化拍公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》，扮演母胎單身水電工，恰巧她家鄉在彰化的二林，身為「返鄉青年」，她笑說在家鄉工作一點都不像在拍戲，「根本不覺得在拍戲，絲毫感覺不到鏡頭的存在，一切都是那麼自在、自然。」像是她前一天在二林市場拍戲，空檔去公廁，意外發現馬桶無法沖水，立刻發揮水電工技術，打開水箱檢查，三兩下就搞定。

她劇中是母胎單身，相親對象是劉書宏，戀愛之後沒有選擇婚姻，探討內心真正想要的，「人生不是為了談戀愛，人生有其他舒服選擇，不用犧牲什麼。」

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丁寧、唐治平曾有一段情。（資料照，記者潘少棠攝）

此外，她曾和唐治平有一段情，唐治平6月因母喪崩潰，神隱許久，近日上節目準備復出，並且喊想結婚，她樂見對方回歸演藝圈，雖然2人沒有聯絡，但她身旁朋友一直和唐治平聯繫，「畢竟他經歷一場奇特的生命經歷，他真的是很有才華的人，很祝福他，也希望大家多給他機會。」

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