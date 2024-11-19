藍葦華街頭肉搏險虛脫！侯怡君「誤吸鞭炮煙」拍攝急中斷

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》遠赴雲林西螺福興宮，舉辦盛大的開場重頭戲，眾星使出渾身解數，楊慶煌、謝瓊煖和劉至翰勤練鼓陣，展現精湛鼓藝；跳兒童舞蹈出身的米可白，則用曼妙的舞姿博得全場焦點。

謝瓊煖（中）、楊慶煌（左）、劉至翰（右）在《好運來》當中飾演一家人，為戲練鼓陣。（民視提供）

劇中飾演兄妹的藍葦華和侯怡君，為了躲避仇家，在熙攘的陣頭隊伍中穿梭。兩人為了呈現逃亡的驚險刺激，不僅連滾帶摔，更與對手演員上演拳拳到肉的激烈打鬥戲。其中一場戲，藍葦華和侯怡君還被鞭炮炸得全身是灰，但兩人仍敬業地完成拍攝。

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侯怡君表示：「這場戲對我來說是一個很大的挑戰，不僅要展現武打動作，還要傳達角色的緊張和恐懼。」尤其不小心吸到鞭炮的煙，讓她嗆到當場中斷拍攝；劇中飾演侯怡君的哥哥藍葦華，則透露這一場戲真的好硬「肉搏戰」，尤其鞭炮打在身上也會因為腎上腺素上升忘記疼痛，但拍完當下雖然整個人都虛脫了，但也好開心。

藍葦華、侯怡君在民視《好運來》中，不斷穿梭在陣頭中進行「拳武行」，相當敬業。（民視提供）

劇中一家人的謝瓊煖則說：「能夠參與這麼盛大的場面，我感到非常榮幸。雖然拍攝過程很辛苦，但看到成果很值得。」楊慶煌則說天氣超好，感謝鄉親大家都熱情相待，在等戲的時候，當地民眾還拿出家裡的椅子要大家坐下來休息，滿滿的人情味。

米可白在民視最新八點檔《好運來》成曼妙舞者。（民視提供）

飾演謝瓊煖兒子的劉至翰，則為了鼓陣提早一天找老師學習，他說「本來很擔心怕跟不上其他人，但老師很投入教學，學了一下子抓到手感後，很快上手。」他還被老師稱讚是天才型鼓手。飾演謝瓊煖女兒的米可白則說這場出場戲很緊張，因為第一次要邊走路邊跳舞，還要隨時被鞭炮轟炸，被工作人員說「差點成為走跳的炸邯鄲」。而實際投入拍攝後，米可白透露相當佩服走陣頭的大家，因為真的風吹日曬雨淋，相當辛苦。

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