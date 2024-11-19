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朱學恒強吻鍾沛君遭判11月！ 486先生曝他「淪落至此」關鍵因素

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名嘴朱學恒被控於前年在餐廳包廂內兩度「壁咚」強吻、摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，一審台北地院將他依強制猥褻罪判刑一年二月；高院昨撤銷一審罪刑，改判十一個月徒刑。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶今（19日）於臉書分析，朱學恒會淪落至此下場，是因為他少年得志，且無人為他的人生踩煞車。

名嘴朱學恒。（資料照，記者陳逸寬攝）名嘴朱學恒。（資料照，記者陳逸寬攝）

486先生今天於臉書發文坦承，自己以前曾經追蹤過朱學恆的發文。針對朱學恒強吻鍾沛君遭判刑一事，他認為，朱學恒如今會有這般下場，最重要的就是他少年得志，「今天的跌倒其實也是因為他太早出名，而且他的人生肯定沒有人幫他踩煞車，沒有真正的好朋友給他意見忠告，以至於他飄了，然後犯下了這種噁心下流不要臉的事情。

486先生強調，強摟強吻之後接著當然就是強姦，所謂的有一就有二，他相信朱學恒這次被報出來的事件極大可能不是第一件，之前一定還有很多人冷氣吞聲。他也感嘆，「這社會上總是會有人穿的人模人樣滿嘴仁義道德，但是滿肚子男盜女娼。

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