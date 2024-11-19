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詹懷雲被封「下一個許光漢」惹議！嚴藝文不忍心喊：別再罵了

詹懷雲（左）因演出《影后》爆紅，被封「下一個許光漢（右）」。（翻攝自IG）詹懷雲（左）因演出《影后》爆紅，被封「下一個許光漢（右）」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix夯劇《影后》播出後引發熱烈話題，其中詹懷雲飾演的「流氓」曾雅欣更是受觀眾喜愛，他在劇中與楊謹華大談姊弟戀，被導演嚴藝文點名「下一個許光漢」，但這樣的形容也引發兩極評論，讓嚴藝文不忍心直喊:「大家不要再罵了！」

詹懷雲（左）在戲中與楊謹華（右）大談姊弟戀。（Netflix提供）詹懷雲（左）在戲中與楊謹華（右）大談姊弟戀。（Netflix提供）

詹懷雲15歲被導演易智言挖掘，16歲主演電影《行動代號：孫中山》，出道10年，近期因《影后》爆紅。嚴藝文近日帶著詹懷雲上唐綺陽的PODCAST節目《唐陽雞酒屋》，談到曾說詹懷雲是下一個許光漢，向大家隔空喊話:「大家不要再罵詹懷雲好不好，這句話是我說的!」

她進一步說明，當時拍戲感覺到詹懷雲比較害羞，身為導演想要給演員鼓勵，就說「怎麼會那麼帥啊！比許光漢還要帥！」但其實並沒有真的要誰變成誰，「對我來說光漢是一個可以走出國際的，就會希望台灣有越來越多這樣子的」。

詹懷雲（左）與導演嚴藝文（中）一起上唐綺陽（右）的節目。（翻攝自YT）詹懷雲（左）與導演嚴藝文（中）一起上唐綺陽（右）的節目。（翻攝自YT）

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