《我推的孩子》漫畫完結！真人版將登場 齋藤飛鳥「曾拒演星野愛」

齋藤飛鳥飾演《我推的孩子》女主星野愛，坦言壓力極大。（翻攝自《我推的孩子》官網、齋藤飛鳥IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣漫畫《我推的孩子》日前正式完結，真人版電視劇及電影將分別在11月28日和12月20日上映。劇組17日於東京舉行首映會，飾演主角星野愛的齋藤飛鳥驚爆曾拒絕演出。

《我推的孩子》除了是偶像題材的作品，同時也揭開演藝圈深藏內幕，故事講述20歲的頂級偶像星野愛被狂熱粉絲殺害，而目睹母親被殺的「阿奎亞」在16年後與妹妹「露比」一同進入演藝圈，試圖追尋生父的下落並揭開事件真相。

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《我推的孩子》真人版演員陣容。（翻攝自《我推的孩子》X）

飾演女主角星野愛的乃木坂46前成員齋藤飛鳥在首映會時坦言，當初接到邀約一度不想出演，認為角色帶來的壓力過大，但最終還是被劇組的誠意打動，她也希望能透過這部作品，再次以偶像身份呈現自己，「這是我身為偶像的最後一場表演，希望能帶給粉絲不一樣的感動」。

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