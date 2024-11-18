潘柏希談姐弟戀打翻醋罈子 游詩璟佔有慾強「不甘被冷落」

〔記者傅茗渝／台北報導〕潘柏希與游詩璟在三立八點台劇《願望》大談姊弟戀愛，感情上「醋」味十足，身為檢察官的潘柏希，因辦案去相親大會埋伏，沒想到竟然遇到被媽媽逼去的游詩璟，潘柏希醋意大發，兩人你一言我一句互酸對方，而游詩璟很在意自己離婚，年紀又比男生大，兩人價值觀不合，某次約會潘柏希看到價值一萬五的玩具就想買，讓游詩璟覺得弟弟不成熟，又深怕自己看起來太像姐姐，被別人用異樣眼光看待。

游詩璟劇中被逼相親，潘柏希醋味跑出來。（三立提供）

劇中姐弟戀設定增添了不少戲劇張力和情感衝突。兩位角色之間的互動既有愛又有怨，情感糾葛讓故事更加吸引觀眾。兩人私下個性也屬於醋罈子，潘柏希認為自己佔有慾強，一度還認為這不是愛吃醋的一種，潘柏希笑說其實自己和游詩璟才差兩歲，可能女生比較成熟，容易早成視覺上的誤解，但游詩璟愛照顧人是事實，連潘柏希都認為她會很主動照顧，也會分享一些拍戲方面他不懂的事。

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游詩璟佔有慾強，最不能忍受被男朋友冷落。（三立提供）

他也笑說喜歡被別人黏，特別是不工作時就要聚在一起，不過這種方式談感情有人喜歡，一定也有人會不習慣，還好之前談感情都是對方願意黏他，「我覺得滿開心的。」他也承認有時自己工作心還是比較重，譬如兩人出去吃飯，突然翻工作表發現有工作，就突然說要回家了，也沒顧到對方，他笑說這種日常互相溝通，對方也很能體諒。

游詩璟同樣佔有慾強，最不能忍受被男朋友冷落，如果兩人一起出去，對方目光不在她身上，只顧著跟別人說話，她就會很在意男友把她當空氣。像劇中潘柏希遇到初戀陳子玄，忙著跟她說話，游詩璟就會吃味，「我是你現在女友耶！」談到姊弟戀，游詩璟覺得會有不一樣的火花爆出，弟弟比較年輕，會有不同的思維，會增加生活的樂趣，有時跟年紀差不多或是年長的交往，談久了容易制式化，被開玩笑問：「是肉體嗎？」游詩璟大笑說：「不是啦！」

潘柏希可以接受姊弟戀，認為談感情年齡不是問題。（三立提供）

潘柏希則可以接受姊弟戀，他認為談感情年齡不是問題，「正負五歲我都可以接受！」至於被姐姐照顧？他坦言這方面自己挺獨立的，喜歡安排自己的事，但有點「戀愛腦」，剛加入劇組的陳子玄就覺得潘柏希是體貼的人，像拍外景時自己已經很冷了，他還會去關心別人。

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