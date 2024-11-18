晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

潘柏希談姐弟戀打翻醋罈子 游詩璟佔有慾強「不甘被冷落」

〔記者傅茗渝／台北報導〕潘柏希與游詩璟在三立八點台劇《願望》大談姊弟戀愛，感情上「醋」味十足，身為檢察官的潘柏希，因辦案去相親大會埋伏，沒想到竟然遇到被媽媽逼去的游詩璟，潘柏希醋意大發，兩人你一言我一句互酸對方，而游詩璟很在意自己離婚，年紀又比男生大，兩人價值觀不合，某次約會潘柏希看到價值一萬五的玩具就想買，讓游詩璟覺得弟弟不成熟，又深怕自己看起來太像姐姐，被別人用異樣眼光看待。

游詩璟劇中被逼相親，潘柏希醋味跑出來。（三立提供）游詩璟劇中被逼相親，潘柏希醋味跑出來。（三立提供）

劇中姐弟戀設定增添了不少戲劇張力和情感衝突。兩位角色之間的互動既有愛又有怨，情感糾葛讓故事更加吸引觀眾。兩人私下個性也屬於醋罈子，潘柏希認為自己佔有慾強，一度還認為這不是愛吃醋的一種，潘柏希笑說其實自己和游詩璟才差兩歲，可能女生比較成熟，容易早成視覺上的誤解，但游詩璟愛照顧人是事實，連潘柏希都認為她會很主動照顧，也會分享一些拍戲方面他不懂的事。

游詩璟佔有慾強，最不能忍受被男朋友冷落。（三立提供）游詩璟佔有慾強，最不能忍受被男朋友冷落。（三立提供）

他也笑說喜歡被別人黏，特別是不工作時就要聚在一起，不過這種方式談感情有人喜歡，一定也有人會不習慣，還好之前談感情都是對方願意黏他，「我覺得滿開心的。」他也承認有時自己工作心還是比較重，譬如兩人出去吃飯，突然翻工作表發現有工作，就突然說要回家了，也沒顧到對方，他笑說這種日常互相溝通，對方也很能體諒。

游詩璟同樣佔有慾強，最不能忍受被男朋友冷落，如果兩人一起出去，對方目光不在她身上，只顧著跟別人說話，她就會很在意男友把她當空氣。像劇中潘柏希遇到初戀陳子玄，忙著跟她說話，游詩璟就會吃味，「我是你現在女友耶！」談到姊弟戀，游詩璟覺得會有不一樣的火花爆出，弟弟比較年輕，會有不同的思維，會增加生活的樂趣，有時跟年紀差不多或是年長的交往，談久了容易制式化，被開玩笑問：「是肉體嗎？」游詩璟大笑說：「不是啦！」

潘柏希可以接受姊弟戀，認為談感情年齡不是問題。（三立提供）潘柏希可以接受姊弟戀，認為談感情年齡不是問題。（三立提供）

潘柏希則可以接受姊弟戀，他認為談感情年齡不是問題，「正負五歲我都可以接受！」至於被姐姐照顧？他坦言這方面自己挺獨立的，喜歡安排自己的事，但有點「戀愛腦」，剛加入劇組的陳子玄就覺得潘柏希是體貼的人，像拍外景時自己已經很冷了，他還會去關心別人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中