文鐘業性感翹臀狂放電！兩度來台變「人肉馬達」

文鐘業嗨唱新專輯歌曲，為粉絲帶來性感演出。（SHOW Office、Ticket Plus遠大售票提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流歌手文鐘業今年二度於台灣舉辦專場，人氣扶搖直上，他昨天演出身穿一襲黑色勁裝，大秀完美身型，帶來《TWIST YA》、《GOUP》等五首歌，被妙喻是「人肉馬達」上身，性感翹臀每秒都在發電。

看到鐵粉齊聚，文鐘業用標準中文問候「大家好，我是文鐘業！」，又說：「各位有好好享受表演嗎？前陣子我隨著『方、鄭、劉、文』來跟大家見面，這次是我個人過了半年多後再來舉辦專場，你們有想我嗎？」超級撩粉。

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文鐘業嗨唱新專輯歌曲，為粉絲帶來性感演出。（SHOW Office、Ticket Plus遠大售票提供）

文鐘業剛在10月底正式發行第三張迷你專輯《PETER》，寵粉出名的他直接唱了專輯的7首歌，一次滿足歌迷願望，另外他還特別邀請DJ老師率先表演一小段「Tech show」，讓粉絲感動不已。

見到台下大家露出幸福笑容，文鐘業感性謝謝粉絲，表示每位粉絲都是他的「能源」，會帶著所有的「能源」繼續努力！

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