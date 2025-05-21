黃子佼爆婚姻事業雙毀 兒少片爭議未歇遭轟「不可原諒」

黃子佼（右）因持有大量未成年性影像，連帶影響妻子孟耿如。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼因MeToo風波重創形象後，再遭檢調查出家中持有多部未成年性影像，情節之嚴重早已超越娛樂圈風波層級，如今再爆出與孟耿如5年婚毀，社會觀感依舊直斥「不可原諒！」

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面對爭議，黃子佼僅透過臉書貼文道歉，未曾出面受訪或公開說明，雖自稱將配合司法調查、願意承擔後果，但始終保持低調，由律師代為處理後續事宜，許多網友批評，「不是犯錯，是犯罪」，更有輿論呼籲檢調加速偵辦，勿讓藝人光環成為法律漏洞。

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黃子佼不僅面臨刑責，更難以重返演藝圈，其代表作品與代言也全數遭到下架，形同「社會性死亡」。而今又爆與妻子孟耿如簽字離婚，外界直指他一手摧毀的不僅是家庭，更是社會對他的最後一絲信任，紛紛斥責「不可原諒！」、「想用離婚洗白？做夢」、「簡直是狼心狗肺」、「不是悔改是逃避！」

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