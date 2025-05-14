棒棒堂到底誰當過兵？小煜、小杰曝免役原因曝光

威廉在新北刑大陪同下從台東搭機回台北松山機場。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人威廉今捲入逃兵案風波，成為遭檢警點名的10名藝人之一，他強調自己是主動與警方聯絡、說明案情，並將配合調查。此事件也連帶引發外界關注「棒棒堂」其他成員的服兵役狀況。

相關新聞：閃兵玩過頭！藝人偽造病歷「最重刑責曝光」役政司揭真實代價

請繼續往下閱讀...

小煜因患有僵直性脊椎炎獲判免役。（資料照，記者王文麟攝）

成員中，目前僅小煜與小杰對外說明自身免役情況，小煜早前受訪曾透露自己因患有僵直性脊椎炎獲判免役；小杰則表示，因有家族遺傳病史，當年依法完成醫院檢查流程後免服兵役，他透露：「今天一早電話一直響，大家都問我威廉的事，但我真的不清楚，要問他本人，我們上次表演完就沒再見面了。」

小杰有家族遺傳病史，因此免服兵役。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於兵役相關話題，其他成員態度則相當低調，阿緯經紀人僅簡短表示「沒有回應」，王子與敖犬經紀人截至截稿前亦未回應媒體詢問，顯示團員們對此議題極為謹慎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法