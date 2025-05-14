晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂到底誰當過兵？小煜、小杰曝免役原因曝光

威廉在新北刑大陪同下從台東搭機回台北松山機場。（記者陳奕全攝）威廉在新北刑大陪同下從台東搭機回台北松山機場。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人威廉今捲入逃兵案風波，成為遭檢警點名的10名藝人之一，他強調自己是主動與警方聯絡、說明案情，並將配合調查。此事件也連帶引發外界關注「棒棒堂」其他成員的服兵役狀況。

相關新聞：閃兵玩過頭！藝人偽造病歷「最重刑責曝光」役政司揭真實代價

小煜因患有僵直性脊椎炎獲判免役。（資料照，記者王文麟攝）小煜因患有僵直性脊椎炎獲判免役。（資料照，記者王文麟攝）

成員中，目前僅小煜與小杰對外說明自身免役情況，小煜早前受訪曾透露自己因患有僵直性脊椎炎獲判免役；小杰則表示，因有家族遺傳病史，當年依法完成醫院檢查流程後免服兵役，他透露：「今天一早電話一直響，大家都問我威廉的事，但我真的不清楚，要問他本人，我們上次表演完就沒再見面了。」

小杰有家族遺傳病史，因此免服兵役。（資料照，記者胡舜翔攝）小杰有家族遺傳病史，因此免服兵役。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於兵役相關話題，其他成員態度則相當低調，阿緯經紀人僅簡短表示「沒有回應」，王子與敖犬經紀人截至截稿前亦未回應媒體詢問，顯示團員們對此議題極為謹慎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中