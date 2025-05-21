黃子佼崩壞全紀錄 主持一哥到全民公敵 網轟：人性底線被踐踏

黃子佼（圖）因持有大量未成年不雅性影像引發人神共憤。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾是金鐘獎主持常勝軍的黃子佼，從電視圈跨足廣播、節目企劃乃至導演，曾被譽為「全方位主持人」，更因提攜後輩、談吐溫文，而深受圈內敬重。但自2023年捲入MeToo風暴起，他過往建立的形象全面崩壞，又遭起底持有大量未成年性影片，社會觀感徹底翻轉，已難挽回。

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黃子佼雖在爆出MeToo指控後，第一時間於臉書公開道歉，但始終未出面受訪或回應外界質疑。更在2024年遭檢調搜索住家，查獲2259部兒少性影像，其中部分來自過去臭名昭著的「創意私房」，再度引爆社會怒火。網友紛紛痛批：「這不是爭議，是犯罪」、「他毀了整個社會對藝人的信任」。

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事件爆發後，黃子佼所有代言、主持節目與商業合作全面中止，《我們與惡的距離2》劇組更大幅刪除孟耿如的戲份，如今兩人更爆出已簽字離婚。面對輿論重擊，演藝圈紛紛與黃子佼劃清界線，成為台灣演藝史上最具毀滅性的人設崩壞案例之一，有網友重砲直言「這已不是形象崩壞，而是人性底線被踐踏。」、「再多道歉也無法洗白」。

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