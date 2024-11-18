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福原愛穿古裝出遊拍片 一旁「神秘男緊跟」網瘋猜身分

福原愛近日前往成都遊玩拍片，身後緊跟神秘男子引起討論。（翻攝自微博）福原愛近日前往成都遊玩拍片，身後緊跟神秘男子引起討論。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本桌球選手出身的福原愛先前因與「橫濱男」傳出不倫，與江宏傑離婚後形象重挫，只好將事業重心轉往中國，時常在社群與粉絲積極互動、拍攝短片。近日前往成都遊玩拍片，福原愛還換上古裝造型拍下美照，不過畫面中卻有一名男子緊跟在後，引起網友瘋猜「會不會是橫濱男？」

福原愛近日前往成都拍片，還特別換上漢服裝扮，將頭髮盤起來、插著閃亮髮簪裝飾，古裝造型讓人眼睛為之一亮，不過仔細一看，福原愛的身後還有神秘男子緊跟，引起網友瘋猜會不會是「橫濱男」，偷偷放閃。但是底下留言隨即釣出導演「坤大鵬」坤鵬揭開真相表示，「這就是我們拍的劇情片」。

福原愛疑似正在轉型當演員。（翻攝自微博）福原愛疑似正在轉型當演員。（翻攝自微博）

坤鵬進一步發文透露，他認為福原愛是位可愛、有幽默感的人，於是才找她拍戲當演員，更加碼公開花絮照片，可見福原愛頭頂貓熊髮箍，對著鏡頭露出驚嚇的表情。貼文曝光後，讓不少中國粉絲大讚「愛醬太好看了」、「愛上你了」、「哇哇哇真的要當演員了」，似乎相當期待她的戲劇作品。

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