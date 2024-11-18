網紅四叉貓酸柯文哲一再請假 建議：直接請到2026年任期結束？

網紅「四叉貓」劉宇。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇緊盯民眾黨，繼先前與民眾黨小草互告敗訴之後，這回民眾黨主席柯文哲持續遭到羈押禁見，民眾黨今（18）宣布，主席柯文哲也將繼續請假3個月。對此，四叉貓立刻在社群發文給出建議，「任期到2026/12/31，要不要一口氣請到這天比較快」？

柯文哲請假的3個月當中，民眾黨將由緊急應變小組3位共同召集人代行其職。四叉貓在文章中以條列式清楚列出：

1.第一次柯文哲請假三個月：2024/8/29～2024/11/28

2.柯文哲羈押又延押，目前到2025年1月4日才能出來

3.第二次柯文哲請假三個月：2024/11/29～2025/2/28

4.民眾黨強調不會選代理黨主席，並表示黨章沒規定最長可以請假多久

5.柯文哲黨主席的任期到2026/12/31，要不要一口氣請到這天比較快？

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前台北市長柯文哲的民眾黨主席職位繼續請假。（本報資料照，記者廖振輝攝）

四叉貓更酸溜溜地說：「真好，六個月不用做事的黨主席」並替黃國昌喊冤，表示：「他如果關10年，是不是要請假10年？？？」

網友則在四叉貓文章底下留言「優於勞基法（誤）」、「請柯媽媽出來當黨主席好了」。有一名網友發出疑問：會不會其實有做事，不然黃國昌怎麼經常說「主席說怎樣怎樣」，釣出四叉貓本人回應：「這就叫做假傳聖旨」。

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