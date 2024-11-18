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娛樂 電影

年度最佳電影之一！《艾諾拉》好口碑 全球飆破2000萬美金

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎的電影《艾諾拉》上週末（11月15至17日）北美再增加到1500家戲院上映，累計票房正式破千萬美金，以1050萬美金（約台幣3.41億元）穩坐導演西恩貝克北美本土票房最高的作品。

電影在北美上映首週就以小規模限量上映創下今年最高的「單家戲院平均票房」，目前北美映期邁入第5週，持續創票房佳績。國際票房（北美以外）方面票房也已破988萬美金（約台幣3.21億元），全球票房正式突破2000萬美金（約台幣6.49億元），同樣是導演西恩貝克執導生涯最高票房。

電影《艾諾拉》勇奪坎城金棕櫚大獎，米琪麥迪遜（中）在片中飾演性工作者，打破好萊塢浪漫愛情片公式大獲好評。（UIP提供）電影《艾諾拉》勇奪坎城金棕櫚大獎，米琪麥迪遜（中）在片中飾演性工作者，打破好萊塢浪漫愛情片公式大獲好評。（UIP提供）

曾演出《從前，有個好萊塢》、《驚聲尖叫》（2022）的米琪麥迪遜在片中大展精湛演技，飾演來自布魯克林的年輕性工作者，遇見了一位俄羅斯富豪的兒子並衝動地嫁給了他。當這個消息傳到俄羅斯時，她的童話故事將受到威脅，因為富豪父母決定前往紐約取消這段婚姻。

該片已於2024金馬影展搶先在台首映，兩個放映場次座無虛席，打破傳統好萊塢愛情片公式創下絕佳口碑，獲讚「年度最佳電影」。《艾諾拉》將於12月6日正式在台上映。

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