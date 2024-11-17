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娛樂 日韓

Lisa辣曬屁股蛋！Rockstar刺青獨家曝光：我媽媽說可以

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國天團BLACKPINK的成員Lisa今天（17日）在高雄巨蛋舉行粉絲見面會，吸引1萬名粉絲朝聖，她身穿熱褲露出逆天長腿、屁股蛋，超不科學的小蠻腰十分吸睛。

Lisa降臨高雄巨蛋。（讀者提供）Lisa降臨高雄巨蛋。（讀者提供）

Lisa上次來台是2023年的3月，當時她隨團體一起在高雄世運主場館舉行世界巡迴演唱會，今天再度重返高雄，以代表作《LALISA》動感開場，嗨翻全場，而粉絲也跟著一起唱，連Rap歌詞都一字不漏。

此次活動，Lisa主要以英文與粉絲互動，她表示很開心能夠再次來到台灣，主持人曾寶儀在舞台上細數Lisa今年的豐功偉業，喊話「今天我們來創造歷史吧！」而Lisa也接招大喊「Yes！你們準備好了嗎！」掀起台下歡呼聲。

來到高雄，Lisa回憶起上次最喜歡的食物是火鍋，現場也為她準備蔥抓餅及珍珠奶茶，Lisa讚蔥抓餅「我每天早上都可以吃蔥抓餅」，更用中英夾雜說「我喜歡this」。

Lisa公開刺青。（讀者提供）Lisa公開刺青。（讀者提供）

Lisa今天還公開刺青的獨家照片給台灣粉絲，她在左手手臂上刺了「Rockstar」，笑說「我媽媽說可以刺，我刺這個刺青是因為很有意義，可以代表現在的我！」

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