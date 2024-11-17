黃曉明憔悴暴瘦15公斤！葉珂再度被爆懷孕時間有疑點

黃曉明女友葉珂的言行經常惹議，對他形象造成極大的影響。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明自認愛網紅女友葉珂後，由於女方的言行經常惹議，對他形象也造成極大的影響，就算葉珂宣布退出網路也於事無補。對此，黃曉明15日出席活動時，鞠躬向大眾道歉並承諾會將私事處理好。在記者會上，黃曉明的臉色明顯憔悴許多，更傳出爆瘦15公斤的消息，健康狀態引發粉絲擔憂。

黃曉明臉色相當憔悴，更傳出1個月內爆瘦15公斤的消息。（翻攝自微博）

黃曉明近為女友葉珂道歉，意外被發現瘦成皮包骨，引發網友擔心，不過他爆瘦不全然是因為輿論壓力，也是為了融入新片中長期營養不良且瘦弱的角色狀態，才會在1個月內爆瘦15公斤。不過，就算黃曉明道歉仍有許多人不買單，認為他將私事搬上檯面「很不專業」。

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此外，網紅妖怪再度提到葉珂爆出懷孕一事，認為懷孕期間有疑點，原來當時黃曉明人一直在法國拍戲，兩人在那1個月內其實只相處了2天，勁爆消息一出再度引發熱議。

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